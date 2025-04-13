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10 gündür kayıptı metruk binada cesedi bulundu

10 gündür kayıptı metruk binada cesedi bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.04.2025 00:25
İznik ilçesi Mahmutçelebi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Mehmet Ali Yuca, 2 Nisan’da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yuca’ya ulaşamayan yakınlarının kayıp ihbar üzerine jandarma ekipleri mahallede ve çevresinde arama çalışması başlattı. Ekipler, bugün saat 17.30 sıralarında Mehmet Ali Yuca’nın metruk bir binada cansız bedenini buldu. Yuca’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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10 gündür kayıptı metruk binada cesedi bulundu
10 gündür kayıptı metruk binada cesedi bulundu
10 gündür kayıptı metruk binada cesedi bulundu
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