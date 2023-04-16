16 Nisan 2023, Pazar
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10 fotokapanla aylarca görüntülendi! İşte belgeselleri aratmayan anlar
Bartın ile Kastamonu arasındaki Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yaban hayatının zenginliği, kurulan 10 fotokapanla görüntülendi. Belgeselleri aratmayan görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar...