29 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 1 terörist teslim oldu! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi

1 terörist teslim oldu! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2020 13:13
İçişleri Bakanlığı, Suriye'de faaliyet gösteren 1 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının ise 117'ye yükseldiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünde çözülmenin hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı ikna çalışmaları neticesinde bugün 1 örgüt mensubunun daha teslim olmasının sağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt mensubunun teslim olması ile birlikte ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden kaçarak sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünden teslim olmalar artarak devam edecek."

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teslim olan terörist sayısı 117ye yükseldi SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI: TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 117'YE YÜKSELDİ

1 terörist teslim oldu
1 terörist teslim oldu
Rizelilerden dehşete düşüren parti!
Rizelilerden dehşete düşüren parti!
Acılı baba böyle feryat etti: Yaktın bizi oğlum
Acılı baba böyle feryat etti: Yaktın bizi oğlum
Korkunç! Olmaz olsun böyle evlat
Korkunç! Olmaz olsun böyle evlat
'Bıyık' krizi sona erdi! Büyükelçi böyle kesti
'Bıyık' krizi sona erdi! Büyükelçi böyle kesti
MB enflasyon tahminini açıkladı
MB enflasyon tahminini açıkladı
Erbaş'tan dini liderlere mektup
Erbaş'tan dini liderlere mektup
İki mobil aşevi daha hizmete giriyor!
İki mobil aşevi daha hizmete giriyor!
Ender Saraç'tan kurban eti uyarısı
Ender Saraç'tan kurban eti uyarısı
Gece kulübünde silahlar konuştu! Büyük panik
Gece kulübünde silahlar konuştu! Büyük panik
Kahve içerken biyolojik saate dikkat!
Kahve içerken biyolojik saate dikkat!
Korkunç olay! Taciz, darp, arabadan atma...
Korkunç olay! Taciz, darp, arabadan atma...
Daha Fazla Video Göster