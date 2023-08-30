30 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 1 milyonu aşkın Suriyeli ülkesine döndü! Afrin'de son durumu A Haber'e anlattı: Her gün onlarca aile dönüyor

1 milyonu aşkın Suriyeli ülkesine döndü! Afrin'de son durumu A Haber'e anlattı: Her gün onlarca aile dönüyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2023 15:49
Afrin 2018'de düzenlenen operasyonla terörden temizlendi. 1 milyonu aşkın Suriyeli ülkesine döndü. Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin geri dönüşü hangi aşamada? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Afrin şehir merkezinden son durumu aktardı. Akademisyen Ferhat Khorto, bölgede artık hem güvenin hem de iş imkanının olduğunu belirti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
1 milyonu aşkın Suriyeli ülkesine döndü
1 milyonu aşkın Suriyeli ülkesine döndü
Cemal Toktaş Subhaneke duasıyla alay etti
Cemal Toktaş "Subhaneke" duasıyla alay etti
Peki Tina nasıl döndü?
Peki Tina nasıl döndü?
Sevgilisinden ayrılınca çatıya çıktı!
Sevgilisinden ayrılınca çatıya çıktı!
Kira kavgası müşterileri mağdur etti
Kira kavgası müşterileri mağdur etti
Zavadanak dayı çıldırdı! Bu kadar olmaz!
Zavadanak dayı çıldırdı! Bu kadar olmaz!
74 gün sonra eve döndü şimdi Berzeg’i bulacak!
74 gün sonra eve döndü şimdi Berzeg'i bulacak!
Adana’da vahşet! 1 ölü, 6 ağır yaralı
Adana'da vahşet! 1 ölü, 6 ağır yaralı
Gökyüzünde Mavi Ay resitali! Görenler mest oldu
Gökyüzünde Mavi Ay resitali! Görenler mest oldu
Marmaray’da 2 ilginç olay!
Marmaray'da 2 ilginç olay!
Milyarlık miras davasının acılı kadını
Milyarlık miras davasının acılı kadını
Arazide dolaşan vatandaş şoke oldu
Arazide dolaşan vatandaş şoke oldu
Daha Fazla Video Göster