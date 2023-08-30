1 milyonu aşkın Suriyeli ülkesine döndü! Afrin'de son durumu A Haber'e anlattı: Her gün onlarca aile dönüyor

Afrin 2018'de düzenlenen operasyonla terörden temizlendi. 1 milyonu aşkın Suriyeli ülkesine döndü. Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin geri dönüşü hangi aşamada? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Afrin şehir merkezinden son durumu aktardı. Akademisyen Ferhat Khorto, bölgede artık hem güvenin hem de iş imkanının olduğunu belirti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN