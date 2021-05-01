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1 Mayıs hava durumu! Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor

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Giriş: 01.05.2021 09:40
Güncelleme:01.05.2021 09:45
1 Mayıs 2021 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tokat, Sivas, Artvin ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklığın 2 ila 5 derece artacağı belirtildi. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 1 Mayıs 2021 Cumartesi hava durumu tahminleri...
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