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1 haftada 8 evi soyan hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

İHA
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Giriş: 05.10.2021 11:07
Arnavutköy’de son 1 haftada 8 eve girerek hırsızlık yapan kişi, Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Arnavutköy’e bağlı Haraççı ve Hacımaşlı Mahallelerinde 1 haftada 8 evde hırsızlık meydana geldi. Şikayetler üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık zanlısının önce eşkalini sonra kimliğini tespit etti. Özellikle Haraççı ve Hacımaşlı Mahallelerini mesken tutan Gökan K., son 1 haftada girdiği 8 evden yaklaşık 50 bin liranın üzerinde değeri olan elektronik cihaz çaldı. Evleri soyulan mağdurların şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, her iki mahallede de güvenlik kamerası görüntülerini izlemeye aldı. 31 yaşındaki şüpheli Gökhan K., polisin yaptığı çalışma sonucu yine her iki mahalle arasındaki bir caddede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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