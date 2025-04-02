02 Nisan 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 1 çocuğun öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı
1 çocuğun öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı

1 çocuğun öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.04.2025 01:08
Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Yalova Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem B. idaresindeki servis minibüsü Yalova istikametine seyir halindeyken, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp refüje uçtu. Araç yan yatarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aynı aileden 1'i çocuk 6 yaralı Çekirge ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan minik Tusem Akçay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
1 çocuğun öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı
1 çocuğun öldüğü 5 kişinin yaralandığı kaza anı!
1 çocuğun öldüğü 5 kişinin yaralandığı kaza anı!
İki kişiyi tekel bayisinde öldüresiye dövdüler!
İki kişiyi tekel bayisinde öldüresiye dövdüler!
Tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor!
Tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor!
Jandarma personeli ile kız arkadaşı sahilde ölü bulundu!
Jandarma personeli ile kız arkadaşı sahilde ölü bulundu!
Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Bayram ziyareti dönüşü feci kaza: 11 yaralı
Bayram ziyareti dönüşü feci kaza: 11 yaralı
TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi
TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi
İki otomobil çarpıştı çocuk camdan fırladı!
İki otomobil çarpıştı çocuk camdan fırladı!
Hatay’da fırtına nedeniyle deniz 20 metre çekildi!
Hatay’da fırtına nedeniyle deniz 20 metre çekildi!
Cebinden 11 yıl önce yazdığı vasiyeti çıktı!
Cebinden 11 yıl önce yazdığı vasiyeti çıktı!
Fırtına tekneleri batırdı!
Fırtına tekneleri batırdı!
Kahverengi kokarca istilasına yerli çözüm
Kahverengi kokarca istilasına yerli çözüm
Daha Fazla Video Göster