Kopenhag'da gol düellosu! Vitinha ile Portekiz yeniden önde

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede Danimarka ve Portekiz karşı karşıya geliyor. A Ligi 4. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki üçüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı. ArKa direkte Vitinha kendini unutturdu ve kafa vuruşuyla Portekiz'i yeniden öne geçirdi!