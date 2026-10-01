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Kopenhag'da gol düellosu! Vitinha ile Portekiz yeniden önde
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kopenhag'da gol düellosu! Vitinha ile Portekiz yeniden önde

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede Danimarka ve Portekiz karşı karşıya geliyor. A Ligi 4. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki üçüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı. ArKa direkte Vitinha kendini unutturdu ve kafa vuruşuyla Portekiz'i yeniden öne geçirdi!

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