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Giriş Tarihi:
01 Ekim 2026 23:26
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Wirtz, panzerleri rahatlattı
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Sırbistan, Allianz Arena'da karşı karşıya. Saat 21.45'te başlayan mücadelede düdük Espen Eskas'ın. Almanya, 60. dakikada Florian Wirtz ile durumu 2-0 yaptı.
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