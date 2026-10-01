-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video
Wirtz, panzerleri rahatlattı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Wirtz, panzerleri rahatlattı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Sırbistan, Allianz Arena'da karşı karşıya. Saat 21.45'te başlayan mücadelede düdük Espen Eskas'ın. Almanya, 60. dakikada Florian Wirtz ile durumu 2-0 yaptı.

Önceki Video
Kopenhag'da gol düellosu! Vitinha ile Portekiz yeniden önde
Kopenhag'da gol düellosu! Vitinha ile Portekiz yeniden önde
Van Dijk geri dönüş ışığını yaktı!
Sonraki Video
Van Dijk geri dönüş ışığını yaktı!
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar