Wirtz, panzerleri rahatlattı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Sırbistan, Allianz Arena'da karşı karşıya. Saat 21.45'te başlayan mücadelede düdük Espen Eskas'ın. Almanya, 60. dakikada Florian Wirtz ile durumu 2-0 yaptı.