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Hojlund arkaya koştu skoru eşitledi!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hojlund arkaya koştu skoru eşitledi!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun üçüncü hafta programında yer alan mücadelede Danimarka ve Portekiz karşı karşıya. A Ligi 4. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki üçüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahada. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı. 53. dakikada Hojlund'un savunma arkası koşusu tehlikeli oldu ve Danimarka 2-2'lik beraberliği yakaladı.

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