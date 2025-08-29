29 Ağustos 2025, Cuma

Yıldızlar mı daha çok ağaçlar mı? 18 yaşındaki yarışmacıyı yakan soru
Yıldızlar mı daha çok ağaçlar mı? 18 yaşındaki yarışmacıyı yakan soru

Yıldızlar mı daha çok ağaçlar mı? 18 yaşındaki yarışmacıyı yakan soru

ahaber.com.tr
Giriş: 29.08.2025 04:50
atv’nin yıllardır ekrana gelen ve her bölümünde milyonları ekran başına kilitleyen efsane bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?”, 28 Ağustos akşamında da izleyicilere soluksuz anlar yaşattı. Para ödülleriyle yarışmacıların hayatına dokunan programda, bu kez sahneye çıkan 18 yaşındaki lise öğrencisi Kaan Sadri Kahraman, genç yaşına rağmen sergilediği soğukkanlı ve stratejik tutumuyla geceye damga vurdu.
