23 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Yeni nesil yarışma “Alan” yakında atv ekranlarında!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.05.2024 20:32
Ekranların izlenme rekorları kıran yeni nesil yarışması Alan, televizyonların başarılı ve sevilen ismi Oktay Kaynarca sunumuyla yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İşte detaylar...

"The Floor" adıyla tüm dünyada reyting rekorları kıran "Alan", Hollanda, İspanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Ukrayna, Macaristan'dan sonra şimdi de Türkiye'de yayınlanacak.

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül

100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül

Alan çok yakında atv'de! Başvurular için www.atv.com.tr

ALAN HAKKINDA

Sistemin rastgele seçtiği bir yarışmacı çevresinde bulunan rakiplerinden birini düello yapmak üzere seçiyor ve seçtiği rakibinin kategorisinde düello için karşı karşıya geliyorlar. 45'er saniyesi olan yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalıştıkları düellolarda yarışıyor. Doğru cevap verildiğinde sıra rakiplerine geçerken yanlış cevap verilirse doğru cevap verene kadar aynı görsel ekranda kalmaya devam ediyor "Pas" denildiğinde sürelerinden 3 saniye gidiyor ve yeni bir görsel ekrana geliyor. Süresi biten yarışmacı elenerek yarışmadan ayrılıyor, kazanan kişi düelloyla devam etmek isterse alanındaki rakiplerinden birini daha seçiyor ve yeni bir düello başlıyor. Yendiği rakibinin alanını da kazandığı için düello için seçebileceği rakip dolayısıyla da kategori sayısı artmış oluyor. Devam etmesi kendi avantajına çünkü günün sonunda en büyük alana sahip olan yarışmacı 100.000 TL kazanıyor. En fazla yarışmacıyı eleyen de günün birincisi oluyor. Devam etmek istemezse alana geri dönüyor. Eğer düelloyu kazanan kişinin kategorisinde yarışılmışsa kazanan kişi elenen kişinin kategorisini alarak yarışmaya devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni nesil yarışma “Alan” yakında atv’de!
Yeni nesil yarışma “Alan” yakında atv'de!
Aldatmak 70. bölüm fragmanı yayınlandı
Aldatmak 70. bölüm fragmanı yayınlandı
Milyoner’de kahkaha dolu anlar!
Milyoner'de kahkaha dolu anlar!
Olayın Muhsin Yazıcıoğlu ile benzerliği var mı?
Olayın Muhsin Yazıcıoğlu ile benzerliği var mı?
Kaza mı suikast mı? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
Kaza mı suikast mı? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
Esra Erol’da 33 yıllık aile dramı!
Esra Erol'da 33 yıllık aile dramı!
Esra Erol’da rekor tazminat istedi
Esra Erol'da rekor tazminat istedi
Kim Milyoner Olmak İster’de duygusal anlar!
Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar!
Kardeşlerim’de Ömer Süsen’den vazgeçmiyor!
Kardeşlerim'de Ömer Süsen’den vazgeçmiyor!
Müge Anlı son bölüm izle!
Müge Anlı son bölüm izle!
Bursa’da iş hanının çatı katında çıkan yangın korkuttu
Bursa’da iş hanının çatı katında çıkan yangın korkuttu
Osman Bey’in rüyası!
Osman Bey'in rüyası!
Daha Fazla Video Göster