Yapay zekalı robotik kol benzin istasyonunda!

Birleşik Arap Emirlikleri’nde benzin istasyonlarında yeni bir dönem başlıyor. Yapay zekalı robotik kollar ile araçlara yakıt artık otomatik olarak yükleniyor. Peki sistem nasıl çalışıyor? Yanıtı A Haber ekranlarında…

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