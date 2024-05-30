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Yapay zekalı robotik kol benzin istasyonunda!

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.05.2024 01:42
Birleşik Arap Emirlikleri’nde benzin istasyonlarında yeni bir dönem başlıyor. Yapay zekalı robotik kollar ile araçlara yakıt artık otomatik olarak yükleniyor. Peki sistem nasıl çalışıyor? Yanıtı A Haber ekranlarında…
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