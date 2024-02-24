Siber dolandırıcılıkta yöntem! Pear Phishing, Tapjacking veya Da Quishing

Siber suçlar tüm dünyada risk oluşturmaya devam ediyor. Teknoloji geliştikçe dolandırıcıların yöntemleri de değişiyor. Uzmanlar ise siber suçların, 2024'te daha da artacağı konusunda uyarıyor. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Detaylar A Haber’de…

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