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Siber dolandırıcılıkta yöntem! Pear Phishing, Tapjacking veya Da Quishing

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2024 19:57
Siber suçlar tüm dünyada risk oluşturmaya devam ediyor. Teknoloji geliştikçe dolandırıcıların yöntemleri de değişiyor. Uzmanlar ise siber suçların, 2024'te daha da artacağı konusunda uyarıyor. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Detaylar A Haber’de…
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