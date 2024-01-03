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Şeyma Subaşı'ndan kafa karıştıran paylaşım! “Ara bozmaya mı gittin?”

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Giriş: 03.01.2024 11:42
Çalkantılı hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik’te aldı. Adadan yaptığı paylaşım takipçilerinin kafasını karıştırırken bazı sosyal medya kullanıcıları ise Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftinin arasını bozmaya gittiğini iddia etti.
Şeyma Subaşı’ndan kafa karıştıran paylaşım! “Ara bozmaya mı gittin?”
Şeyma Subaşı'ndan kafa karıştıran paylaşım! “Ara bozmaya mı gittin?”
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