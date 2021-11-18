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Osman Sınav'dan yeni dizi "Yalnız Kurt" tanıtım videosu yayınlandı | ATV'den çok konuşulacak dizi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.11.2021 22:58
Güncelleme:18.11.2021 23:05
Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi gibi Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde imzası bulunan duayen yönetmen Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt, yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Proje tasarımı ve konsept danışmanlığını Osman Sınav'ın, senaryo süpervizörlüğünü Şevket Dedelioğlu'nun üstlendiği Yalnız Kurt'un çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı. Etkileyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacak Yalnız Kurt dizisinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Kısa sürede yoğun ilgiyle karşılaşan fragman, sosyal medyada büyük ses getirdi. Heyecanı doruklara çıkaran tanıtıma, ''Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur!'' sözleri damga vurdu.

Osman Sınav'da yepyeni bir sizi daha "YALNIZ KURT"

YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU

Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran ve Polat Bilgin gibi gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

YALNIZ KURT KONUSU

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Osman Sınav’dan yeni dizi Yalnız Kurt
Osman Sınav'dan yeni dizi "Yalnız Kurt"
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