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Ömer Kurşun’un 30 yıllık hasreti Esra Erol’da son buldu! Hikayesi gözyaşlarına boğdu

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Giriş: 19.06.2022 11:31
Esra Erol'da yaşanan kavuşma izleyicileri gözyaşlarına boğdu! 30 yıl önce evlatlık verilen Ömer Kurşun hiç görmediği annesi bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Küçüklük fotoğrafından oğlunu tanıyan anne Nurcihan A., oğluyla kavuşmak için stüdyoya geldi. Anne oğulun kavuştuğu o anlar duygu yüklü anlar yaşattı.
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