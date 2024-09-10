10 Eylül 2024, Salı
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Narin'i kimler, neden öldürdü? Amcayı suçlayan itirafçı ne anlattı?
Türkiye'nin gündemine oturan narin cinayetinin bilinmeyenlerini, A Haber Sebep Sonuç programına konuk olan uzman isimler masaya yatırdı. Amcayı suçlayan itirafçı ne anlattı? Alınan deliller neyi işaret ediyor? Narin'i kim neden öldürdü? Tüm bu merak edilen sorulara tutanaklar ışığında yanıt arandı.