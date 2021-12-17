17 Aralık 2021, Cuma
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Müge Anlı'ya doğum günü kutlaması! Müge Anlı ATV canlı yayınında pasta kesti! Müge Anlı kaç yaşında?
ATV ekranlarının rekortmen ismi Müge Anlı'ya doğum günü kutlaması yapıldı. Müge Anlı canlı yayında kendisi için hazırlanan pastayı alkışlar ve şarkılar eşliğinde kesti. Yıllardır Türkiye'nin gündüz kuşağına damga vuran Müge Anlı sevenleriyle birlikte yeni yaşını kutladı.