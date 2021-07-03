Müge Anlı sesiyle mest etti! Şarkı söylediği o anlar sosyal medyada çok konuşuldu

Müge Anlı ve ekibi, atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finali yemeğinde buluştu. Anlı, renkli kutlama yemeğinde söylediği şarkı ile herkesi eğlendirdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 Temmuz Cuma günü yayınlanan bölümüyle ekranlara kısa süreliğine ara verdi.

13 sezondur reyting listelerinde başarılı bir performans sergileyen Müge Anlı ve ekibi, sezon finalini kutlamak için akşam yemeğinde buluştu.

Yoğun bir sezonu geride bırakan Anlı, kutlama yemeğinde mikrofonu eline alıp 'Kıskanırım Seni Ben' şarkısını söyledi.

Mikrofonu eline alan Müge Anlı, söylediği şarkı ile adeta kulakların pasını sildi.