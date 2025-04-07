Müge Anlı ile "Güven Bana" başlıyor

Televizyon dünyasının sevilen ismi Müge Anlı, bu kez farklı bir formatla izleyicinin karşısına çıkıyor. “Güven Bana” adını taşıyan yeni yarışma programı, sadece bilginin değil güvenin de ön planda olduğu sıra dışı bir mücadeleyi ekrana getiriyor. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışmada, daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için birlikte yarışıyor. İşte detaylar...