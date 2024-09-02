02 Eylül 2024, Pazartesi
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Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 13 gündür kayıp Narin Güran'ın ailesi stüdyoya gelecek mi?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları 13. gününde de devam ediyor. Narin'in bulunması için tüm çalışmalar devam ederken gözler, Müge Anlı'ya çevrilmişti. Bugün yeni sezonuyla ekranlara dönen Anlı, Narin'le ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.