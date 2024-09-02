02 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 13 gündür kayıp Narin Güran'ın ailesi stüdyoya gelecek mi?

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 13 gündür kayıp Narin Güran'ın ailesi stüdyoya gelecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2024 14:27
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları 13. gününde de devam ediyor. Narin'in bulunması için tüm çalışmalar devam ederken gözler, Müge Anlı'ya çevrilmişti. Bugün yeni sezonuyla ekranlara dönen Anlı, Narin'le ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.
Müge Anlı canlı yayında açıkladı!
Müge Anlı canlı yayında açıkladı!
Yeni dizi Bir Gece Masalı 3 Eylül’de atv’de!
Yeni dizi Bir Gece Masalı 3 Eylül'de atv'de!
İmirzalıoğlu Başkan Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı
İmirzalıoğlu Başkan Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
Edebiyata ilgim var dedi İstiklal Marşı sorusunda elendi!
"Edebiyata ilgim var" dedi İstiklal Marşı sorusunda elendi!
Diyarbakırlı tıp öğrencisi stüdyoyu kırdı geçirdi!
Diyarbakırlı tıp öğrencisi stüdyoyu kırdı geçirdi!
Galatasaray taraftarını geçmişe götüren soru
Galatasaray taraftarını geçmişe götüren soru
’Bir gece masalı’nın jenerik müziği yayınlandı!
'Bir gece masalı’nın jenerik müziği yayınlandı!
İsrail’de görev yapıyordu zulme dayanamadı!
İsrail'de görev yapıyordu zulme dayanamadı!
Milyoner’e yarışmacının hikayesi damga vurdu!
Milyoner'e yarışmacının hikayesi damga vurdu!
Zeytinburnu’nda sokak ortasında silahlı çatışma kamerada
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı çatışma kamerada
Sınır tanımayan israf!
Sınır tanımayan israf!
Milyoner’de aldığı risk başını yaktı!
Milyoner'de aldığı risk başını yaktı!
Daha Fazla Video Göster