01 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Televizyon Videoları Milyonerde nefes kesen anlar! O soru yarışmacının kaderini belirledi
Milyonerde nefes kesen anlar! O soru yarışmacının kaderini belirledi

Milyonerde nefes kesen anlar! O soru yarışmacının kaderini belirledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2025 02:13
ATV'nin yıllardır ekrana gelen, her bölümünde milyonları ekran başına kilitleyen efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? 31 Ağustos akşamında da izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Büyük ödül için bilgilerini konuşturan yarışmacılar arasında bu kez 23 yaşındaki stajyer avukat Tuğçe Kurt vardı. 9'uncu soruda yarışmacının karşısına çıkan Norveç sorusu sonrası stüdyoda gülümseten anlar yaşandı.
Milyonerde nefes kesen anlar! O soru yarışmacının kaderini belirledi
Milyonerde nefes kesen anlar! O soru yarışmacının kaderini belirledi
Milyonerde nefes kesen anlar! O soru yarışmacının kaderini belirledi
Yıldızlar mı daha çok ağaçlar mı? 18 yaşındaki yarışmacıyı yakan soru
Yıldızlar mı daha çok ağaçlar mı? 18 yaşındaki yarışmacıyı yakan soru
Gözleri KaraDenizin yayın tarihi belli oldu!
“Gözleri KaraDeniz”in yayın tarihi belli oldu!
Cem Öğretir’den Güven Bana’da müzik ziyafeti:
Cem Öğretir'den Güven Bana'da müzik ziyafeti:
Güven Bana’da eğlenceli anlar: Matematik sorusunda kafa karıştırdı
Güven Bana'da eğlenceli anlar: Matematik sorusunda kafa karıştırdı
Milyoner’de kafa karıştıran soru seyirciyi ekrana kilitledi
Milyoner'de kafa karıştıran soru seyirciyi ekrana kilitledi
Güven Bana’da geometri sorusu ortalığı karıştırdı!
Güven Bana’da geometri sorusu ortalığı karıştırdı!
Gozleri KaraDeniz 1.Bolum 2.Fragmanı
Gozleri KaraDeniz 1.Bolum 2.Fragmanı
Güven Bana’da rekor ödülü kasalarına koydular!
Güven Bana’da rekor ödülü kasalarına koydular!
Müge Anlı ile Güven Bana 9. Bölüm 3. Fragmanı
Müge Anlı ile Güven Bana 9. Bölüm 3. Fragmanı
Aile Saadeti 10.Bölüm Fragmanı
Aile Saadeti 10.Bölüm Fragmanı
Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü, Aile Saadeti’nde
Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü, Aile Saadeti'nde
Daha Fazla Video Göster