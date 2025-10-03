Milyoner’de kayıp baş sorusu seyirciyi ekrana kilitledi

atv'nin yıllardır ekrana gelen, her bölümünde milyonları ekran başına kilitleyen efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? 2 Ekim akşamında da izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Büyük ödül için bilgilerini konuşturan yarışmacılar arasında bu kez 19 yaşındaki Halil Ender Karakılıç vardı. Ardı arkasına gelen sorulara yanıt verirken hem bilgisini konuşturan yarışmacı hem de sorulara da stratejik yanıtlar vererek 9'uncu sorunun kilidini açmayı başardı. Bu aşamada karşısına çıkan kayıp baş sorusu ise izleyenleri ekrana kilitledi.