03 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Televizyon Videoları Milyoner’de kayıp baş sorusu seyirciyi ekrana kilitledi
Milyoner’de kayıp baş sorusu seyirciyi ekrana kilitledi

Milyoner’de kayıp baş sorusu seyirciyi ekrana kilitledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2025 03:09
atv'nin yıllardır ekrana gelen, her bölümünde milyonları ekran başına kilitleyen efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? 2 Ekim akşamında da izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Büyük ödül için bilgilerini konuşturan yarışmacılar arasında bu kez 19 yaşındaki Halil Ender Karakılıç vardı. Ardı arkasına gelen sorulara yanıt verirken hem bilgisini konuşturan yarışmacı hem de sorulara da stratejik yanıtlar vererek 9'uncu sorunun kilidini açmayı başardı. Bu aşamada karşısına çıkan kayıp baş sorusu ise izleyenleri ekrana kilitledi.
Milyoner’de kayıp baş sorusu seyirciyi ekrana kilitledi
Milyoner’de kayıp baş sorusu seyirciyi ekrana kilitledi
Milyoner’de kayıp baş sorusu seyirciyi ekrana kilitledi
Aşk ve Gözyaşı 3.Bölüm 2.Fragmanı
Aşk ve Gözyaşı 3.Bölüm 2.Fragmanı
Aşk ve Gözyaşı 3.Bölüm Fragmanı
Aşk ve Gözyaşı 3.Bölüm Fragmanı
Gözleri KaraDeniz 5.Bölüm Fragmanı
Gözleri KaraDeniz 5.Bölüm Fragmanı
Aynadaki Yabancı 1.Bölüm Fragmanı.mp4
Aynadaki Yabancı 1.Bölüm Fragmanı.mp4
Milyoner’de Valide Sultan sorusunda şaşırtan cevap! Yarışmacı şaşkınlığını gizleyemedi
Milyoner'de "Valide Sultan" sorusunda şaşırtan cevap! Yarışmacı şaşkınlığını gizleyemedi
Aşk ve Gözyaşı 2. Bölüm 2. Fragmanı
Aşk ve Gözyaşı 2. Bölüm 2. Fragmanı
yakında atv’de!
yakında atv'de!
Aşk ve Gözyaşı 2. bölüm fragmanı
Aşk ve Gözyaşı 2. bölüm fragmanı
Gözleri KaraDeniz 4. Bölüm Fragmanı
Gözleri KaraDeniz 4. Bölüm Fragmanı
Kim Milyoner Olmak İster? 1176. Bölüm Fragmanı
Kim Milyoner Olmak İster? 1176. Bölüm Fragmanı
Gözleri KaraDeniz 3.Bölüm Fragmanı
Gözleri KaraDeniz 3.Bölüm Fragmanı
Daha Fazla Video Göster