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Milyoner'de ilginç anlar! Soruyu tereddüt etmeden cevapladı şoku yaşadı | Ödül çekini almadan gidiyordu...

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Giriş: 16.06.2024 23:12
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda Enes Atmaca isimli genç yarışmacı 'tarih' sorusuna şoku yaşadı. Hiç beklemediği bir anda elenen yarışmacının tepkisi yaşadığı şoku anlatır nitelikteydi. İşte o anlar...
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