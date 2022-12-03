03 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Televizyon Videoları Mert Yazıcıoğlu'ndan Afra Saraçoğlu'na duygusal kutlama! "Sevgilim seni çok seviyorum"

Mert Yazıcıoğlu'ndan Afra Saraçoğlu'na duygusal kutlama! "Sevgilim seni çok seviyorum"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2022 13:14
Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde konuşma yapan Mert Yazıcıoğlu “Aşkım doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın çok teşekkür ederim, çok heyecanlandım. Her şey istediğin gibi olsun sevgilim seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı. Güzel oyuncu sevgilisinin ilanı aşkına, “Ben de seni çok seviyorum” şeklinde karşılık verdi.
Mert Yazıcıoğlu’ndan Afra Saraçoğlu’na duygusal kutlama
Mert Yazıcıoğlu'ndan Afra Saraçoğlu'na duygusal kutlama
Doğum günü görüntüleri olay oldu! Ayrılık yakın
Doğum günü görüntüleri olay oldu! Ayrılık yakın
Adli Tıp raporu kan dondurdu!
Adli Tıp raporu kan dondurdu!
Ali, bu bebek bizim olsun mu?
"Ali, bu bebek bizim olsun mu?"
Osman Bey büyük oyun kurdu
Osman Bey büyük oyun kurdu
Milli sporcu spor sorusunda elendi!
Milli sporcu spor sorusunda elendi!
Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler’den +18 uyarılı paylaşım! Çığlıkları duyuldu
Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler’den +18 uyarılı paylaşım! Çığlıkları duyuldu
Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan olay kare! Görüntülerine yorum yağdı
Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan olay kare! Görüntülerine yorum yağdı
CANLI İZLE: Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Ekim Cuma
CANLI İZLE: Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Ekim Cuma
Gizem Karaca önce makyajsız sonra makyajlı paylaştı
Gizem Karaca önce makyajsız sonra makyajlı paylaştı
A Haber’e yılın en başarılı haber kanalı ödülü
A Haber'e yılın en başarılı haber kanalı ödülü
Kadir Doğulu dalga konusu oldu! Uraz Kaygılaroğlu ve damat kendisini zor tuttu
Kadir Doğulu dalga konusu oldu! Uraz Kaygılaroğlu ve damat kendisini zor tuttu
Daha Fazla Video Göster