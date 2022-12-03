03 Aralık 2022, Cumartesi
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Mert Yazıcıoğlu'ndan Afra Saraçoğlu'na duygusal kutlama! "Sevgilim seni çok seviyorum"
Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde konuşma yapan Mert Yazıcıoğlu “Aşkım doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın çok teşekkür ederim, çok heyecanlandım. Her şey istediğin gibi olsun sevgilim seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı. Güzel oyuncu sevgilisinin ilanı aşkına, “Ben de seni çok seviyorum” şeklinde karşılık verdi.