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Mekan açma vaadiyle 3 milyon lira dolandırıldı!

Mekan açma vaadiyle 3 milyon lira dolandırıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 21:02
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına katılan Esra Can, Hasan Bakır tarafından 3 milyon lira dolandırıldığını söylemişti. Hasan bakır bugün programa katılarak iddiaları reddetti. Ancak 2 kadın daha canlı yayına bağlanarak bakır tarafından dolandırıldıklarını söyledi...
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Mekan açma vaadiyle 3 milyon lira dolandırıldı!
Mekan açma vaadiyle 3 milyon lira dolandırıldı!
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