Mekan açma vaadiyle 3 milyon lira dolandırıldı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına katılan Esra Can, Hasan Bakır tarafından 3 milyon lira dolandırıldığını söylemişti. Hasan bakır bugün programa katılarak iddiaları reddetti. Ancak 2 kadın daha canlı yayına bağlanarak bakır tarafından dolandırıldıklarını söyledi...

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