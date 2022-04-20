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Mei Jin’in şeytani oyunu sahnesi Destan'a damga vurdu!

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Giriş: 20.04.2022 00:40
Güncelleme:20.04.2022 00:40
Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 20’nci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Destan'ın yeni bölümüne "Mei Jin’in şeytani oyunu" sahnesi damga vurdu.
Mei Jin’in şeytani oyunu sahnesi Destan’a damga vurdu!
Mei Jin’in şeytani oyunu sahnesi Destan'a damga vurdu!
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