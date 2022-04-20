20 Nisan 2022, Çarşamba
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Mei Jin’in şeytani oyunu sahnesi Destan'a damga vurdu!
Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 20’nci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Destan'ın yeni bölümüne "Mei Jin’in şeytani oyunu" sahnesi damga vurdu.