22 Aralık 2022, Perşembe
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Kuruluş Osman 110. bölüm fragmanı: Osman Bey'i öldürme emri verildi! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?
ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizi Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başardı. Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki dizi, oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Kuruluş Osman'ın 109. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte, Kuruluş Osman'ın nefes kesen 110. bölüm fragmanı...