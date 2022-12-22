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Videolar Televizyon Videoları Kuruluş Osman 110. bölüm fragmanı: Osman Bey'i öldürme emri verildi! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Kuruluş Osman 110. bölüm fragmanı: Osman Bey'i öldürme emri verildi! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

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Giriş: 22.12.2022 16:33
ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizi Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başardı. Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki dizi, oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Kuruluş Osman'ın 109. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte, Kuruluş Osman'ın nefes kesen 110. bölüm fragmanı...
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