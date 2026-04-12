Hürmüz Boğazı’nda kritik süreç: İslamabad’da diplomatik trafik

Hürmüz Boğazı’nda artan güvenlik tartışmaları ve ABD–İran hattındaki gerilim, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen diplomatik temaslarla yeni bir aşamaya taşındı. 22 Nisan’a kadar süreceği belirtilen geçici sükunet sürecinde, gemi geçişleri, güvenlik protokolleri ve bölgesel denge arayışları kritik başlıklar olarak öne çıkarken, konuya ilişkin A Haber’de konuşan Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ile Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, bölgedeki gelişmelerin çok katmanlı bir kriz yönetimi sürecine dönüştüğünü ifade etti.