Bir liderin dik duruşu: Başkan Erdoğan neden Netanyahu'nun hedefinde?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi liderliğiyle Türkiye'nin özüne dönmesi ve küresel adaleti savunan bir güç haline gelmesi, A Haber ekranlarında Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür tarafından değerlendirildi. Övür, Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" çıkışı ve Davos'taki tarihi "One Minute" tavrının İsrail'in bölgedeki kanlı oyunlarını deşifre ettiğini belirterek, Türkiye'nin terörsüz bölge vizyonunun Netanyahu rejimini büyük bir öfke ve korkuya sevk ettiğini vurguladı.