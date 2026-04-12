Başkan Erdoğan'ın tarihi BM konuşması

Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu, yaptığı bir paylaşımda Başkan Erdoğan’ı hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı Katz da benzer bir paylaşım yaparak Erdoğan'a yönelik küstah ifadeler kullanırken, tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu etiketledi. Bu paylaşımların ardından Türkiye’den art arda tepkiler geldi. Gelişmeler, Başkan Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde İsrail’e yönelik yaptığı açıklamaları yeniden gündeme taşıdı. Söz konusu konuşma A Haber ekranlarında tekrar yayınlanırken, Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ da o anları değerlendirdi. İşte detaylar...