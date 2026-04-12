Katil Netanyahu ve şebekesine sert tepki: Türkiye tarihin doğru tarafındadır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınında İsrail yönetiminin küstah açıklamalarına ve bölgedeki işgalci politikalarına yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Yayman, Katil Netanyahu’nun işlediği soykırımı örtbas etmek amacıyla savaşı bölgeye yaymaya çalıştığını vurgularken, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde uluslararası hukuku ve insan haklarını savunmaya devam edeceğini belirterek İsrail’in kirli planlarının tarih önünde hesap vereceğini ifade etti.