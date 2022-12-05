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Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! 20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı 1 milyonluk soruya ulaştı

A Haber
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Giriş: 05.12.2022 08:57
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e 20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı damga vurdu. Genç yarışmacı tüm sorulara doğru cevap vererek 1 milyon liralık soruya ulaştı.
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