16 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İki kadın 1 adam büyük yüzleşme! Esra Erol'da stüdyo karıştı: Taraflar birbirinin üzerine yürüdü

İki kadın 1 adam büyük yüzleşme! Esra Erol'da stüdyo karıştı: Taraflar birbirinin üzerine yürüdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2024 20:38
ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda her hafta farklı ve konuklar yer alıyor. Emel Zeyrek ve Hazal Kayma aynı adam Uğur Aydemir için stüdyoya geldi. Kadınlardan biri Uğur Aydemir'den hesap sorarken diğeri İlan-ı aşk etti. Hazal Hanım, Uğur Aydemir ile sevgili olduğunu ondan bir de çocuk yaptığını, Uğur'un hem kendisine hem de evladına bakmadığını, tam o sıralarda Emel'in Uğur'un hayatına girdiğini, başta Emel ile çok kavga ettiklerini ama şimdi kadın dayanışması yapmaya karar verdiklerini anlattı. İki aşık kadını yan yana getiren Uğur stüdyoya geldi. Çıkan gerilim sonrası taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü.
Annemizi abimiz öldürmüş olabilir
"Annemizi abimiz öldürmüş olabilir"
Esra Erol’da stüdyo karıştı!
Esra Erol'da stüdyo karıştı!
Bakan Uraloğlu’ndan İnstagram açıklaması!
Bakan Uraloğlu'ndan İnstagram açıklaması!
Renkli yarışmacı kırdı geçirdi | Oktay Kaynarca gülme krizine girdi
Renkli yarışmacı kırdı geçirdi | Oktay Kaynarca gülme krizine girdi
Esra Erol’da 25 yıllık sır perdesi! Stüdyoda gergin anlar...
Esra Erol'da 25 yıllık sır perdesi! Stüdyoda gergin anlar...
Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 20.00’de ATV’de
Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 20.00'de ATV'de
Müge Anlı 11 yıldır aranan kayıp kardeşi buldu!
Müge Anlı 11 yıldır aranan kayıp kardeşi buldu!
Narin’i kimler, neden öldürdü?
Narin'i kimler, neden öldürdü?
atv’nin dizisi Karadut’tan yeni tanıtım!
atv'nin dizisi Karadut'tan yeni tanıtım!
Kim Milyoner Olmak İster’de şok anlar!
Kim Milyoner Olmak İster'de şok anlar!
Milyoner yeni sezona yeni sunucusuyla başlıyor
Milyoner yeni sezona yeni sunucusuyla başlıyor
Milyoner’e Fatih Terim sorusu damga vurdu!
Milyoner'e Fatih Terim sorusu damga vurdu!
Daha Fazla Video Göster