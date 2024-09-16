İki kadın 1 adam büyük yüzleşme! Esra Erol'da stüdyo karıştı: Taraflar birbirinin üzerine yürüdü

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda her hafta farklı ve konuklar yer alıyor. Emel Zeyrek ve Hazal Kayma aynı adam Uğur Aydemir için stüdyoya geldi. Kadınlardan biri Uğur Aydemir'den hesap sorarken diğeri İlan-ı aşk etti. Hazal Hanım, Uğur Aydemir ile sevgili olduğunu ondan bir de çocuk yaptığını, Uğur'un hem kendisine hem de evladına bakmadığını, tam o sıralarda Emel'in Uğur'un hayatına girdiğini, başta Emel ile çok kavga ettiklerini ama şimdi kadın dayanışması yapmaya karar verdiklerini anlattı. İki aşık kadını yan yana getiren Uğur stüdyoya geldi. Çıkan gerilim sonrası taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü.