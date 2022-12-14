Gönül Dağı 78. bölüm FRAGMANI İZLE: Gönül Dağı bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?

Son olarak 77.bölümüyle ekranlara gelen Gönül Dağı dizisi Dünya Kupası nedeniyle iki haftadır yayınlanmıyordu.Dizinin izleyicileri Gönül Dağı bu Cumartesi var mı, yok mu? sorusunu sorgulamaya başladı. Dizinin 78. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Gönül Dağı hakkında merak edilenler..