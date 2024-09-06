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Dünyayı dolandırdı, İstanbul’da yakalandı!

Dünyayı dolandırdı, İstanbul’da yakalandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 20:10
Yüksek kâr vaadiyle tam 4 milyar dolarlık vurgun yaptı. Dünyanın en büyük kripto vurguncusu Omega Pro şirketinin sahibi, mit ve jandarma operasyonuyla İstanbul’da yakalandı.
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Dünyayı dolandırdı, İstanbul’da yakalandı!
Dünyayı dolandırdı, İstanbul’da yakalandı!
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