Dünyayı dolandırdı, İstanbul’da yakalandı!

Yüksek kâr vaadiyle tam 4 milyar dolarlık vurgun yaptı. Dünyanın en büyük kripto vurguncusu Omega Pro şirketinin sahibi, mit ve jandarma operasyonuyla İstanbul’da yakalandı.

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