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Depreme evde yakalanan Caner Toygar ‘ev kıyafetleri’ ile yayına katıldı!.
İstanbul'da dün (23 Nisan Çarşamba) saat 12.49'da, merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi. Depremin ardından yüz binlerce insan sokaklara akın ederken, o isimlerden biri de Esra Erol programının muhabiri Caner Toygar oldu. Deprem sırasında eşi ve çocuğuyla evde olan Toygar, ailesini güvenli bir alana yerleştirdikten sonra, hazırlık yapamadan ev kıyafetleriyle yayına çıktı.