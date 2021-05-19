19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Televizyon Videoları Çekirgeyi şarkısıyla tanınan ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti

Çekirgeyi şarkısıyla tanınan ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2021 19:55
Güncelleme:19.05.2021 19:56
Hareketli müzikleriyle tanınan 'Çekirge' adlı şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz'ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. 53 yaşındaki şarkıcı 2 çocuk babasıydı. Son dakika yaşam haberinin ayrıntıları haberimizde...

Son dakika yaşam haberi... Ankara oyun havalarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz'dan gelen kötü haber sevenlerini üzdü. İki çocuk babası Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ: KALP KRİZİ

26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Oğuz Yılmaz (53) hayatını kaybetti. Sanatçının geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi. Ünlü şarkıcının vefatı, kendi sosyal medya hesabından "19 Mayıs 2021 tarihinde ülkemizin yetiştirdiği büyük üstad, yüreği temiz insan Oğuz Yılmaz'ı kaybettik" notuyla duyuruldu.

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır.

SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL AVRUPA'DA DA BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

İşte hayatına dair bilgiler;

1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı.

1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü.

2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı.

2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.

ŞARKILARI

Gel Yanıma Gel
Kibar Kız
Ayaş Yolları
Dursun
Tik Tak
Kaynana
Tak Zilleri
Hanımefendi Mi Oldun?
Arabistan Kızları
Akşamcı
Baldız
Alemci
Çık Ortaya Gel
Tırı Vırı
Sakın
Gıdı Gıdı Hatçam
Otuz Beşlik Rakı
Çok Yalvardım Sana
Unutma Dostum
Dilber
Çekirge
Yersen
Usta (Bas bas paraları Leyla'ya)

ÜNLÜ SANATÇININ ÖLÜMÜNÜ SOSYAL MEDYADAN RESMİ OLARAK DUYURDULAR

Bugün ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz'ın kişisel sayfasında bir açıklama yapıldı ve Yılmaz'ın hayatını kaybetti resmi olarak duyuruldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
‘’Eğer Kaşgar düşerse Türk alemi matem yaşar’’
‘’Eğer Kaşgar düşerse Türk alemi matem yaşar’’
Türk müziğinin usta isimleri eski bayramları anlattı
Türk müziğinin usta isimleri eski bayramları anlattı
İsrail'in Gazze saldırılarına Rihanna'dan tepki
İsrail'in Gazze saldırılarına Rihanna'dan tepki
Petek Dinçöz eşinin elini öpüp bayramlaştı! O anları paylaştı
Petek Dinçöz eşinin elini öpüp bayramlaştı! O anları paylaştı
Bozkır Arslanı Celaleddin'in 1.bölüm fragmanı!
Bozkır Arslanı Celaleddin'in 1.bölüm fragmanı!
Bozkır Arslanı Celaleddin'den nefes kesen tanıtım
Bozkır Arslanı Celaleddin'den nefes kesen tanıtım
20'li yaş challenge...
20'li yaş challenge...
Bozkır Arslanı Celaleddin yakında atv'de
Bozkır Arslanı Celaleddin yakında atv'de
Ermeniler Türkleri nasıl katletti?
Ermeniler Türkleri nasıl katletti?
Yeşilçam'ın emektar oyuncusu hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar oyuncusu hayatını kaybetti
Nihat Hatipoğlu'nu gülümseten soru
Nihat Hatipoğlu'nu gülümseten soru
Daha Fazla Video Göster