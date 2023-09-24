24 Eylül 2023, Pazar
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Bergüzar Korel ve çocuklarının ev halleri güldürdü! “Ergenç’lerin doğal yaşamına şahit oluyorsunuz”
2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, üç çocuk sahibi oldu. Küçük oğulları Han ve kızları Leyla’yı peş peşe kucağına alan ünlü çift, ev halleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Korel "Ergenç'lerin doğal yaşamına şahit oluyorsunuz" notuyla ev hallerini yayınlarken Han ile Leyla'nın arasındaki çekişme takipçilerini gülümsetti.