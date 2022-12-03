03 Aralık 2022, Cumartesi
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Afra Saraçoğlu’nun Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir ile arasında olanlar doğum gününe damga vurdu
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Afra Saraçoğlu, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile de çok yakıştırıldı. Yeni yaşını yakın dostları ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile birlikte kutlayan güzel oyuncunun pastasını üflerken yaşanan anlar sosyal medyaya damga vurdu. Afra Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile çektiği görüntülere "Ayrılık yakın" yorumları yapıldı.