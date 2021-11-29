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Yüzünüzü bir robota vermek ister miydiniz? 200 bin dolara gönüllü aranıyor

A Haber
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Giriş: 29.11.2021 11:00
Sadece yüzünüzü kullanarak 2,5 milyon lira kazanmak ister miydiniz? ABD'li bir teknoloji şirketi, AVM, otel ve havaalanlarında çalıştırılacak insansı robotların yeni yüzünü arıyor. Küresel çapta başvuruya açık olan projede yüzünün kullanılmasına izin veren gönüllü, 200 bin dolarlık ödülün de sahibi olacak.
200 bin dolara gönüllü aranıyor 200 BİN DOLARA GÖNÜLLÜ ARANIYOR
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200 bin dolara gönüllü aranıyor
200 bin dolara gönüllü aranıyor
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