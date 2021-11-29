Yüzünüzü bir robota vermek ister miydiniz? 200 bin dolara gönüllü aranıyor

Sadece yüzünüzü kullanarak 2,5 milyon lira kazanmak ister miydiniz? ABD'li bir teknoloji şirketi, AVM, otel ve havaalanlarında çalıştırılacak insansı robotların yeni yüzünü arıyor. Küresel çapta başvuruya açık olan projede yüzünün kullanılmasına izin veren gönüllü, 200 bin dolarlık ödülün de sahibi olacak.

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