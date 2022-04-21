Yerli ve milli tünel açma makinesi! İşte özellikleri

Yerli ve milli tünel açma makinesi Türkiyeli mühendisler tarafından tasarlandı. Türkiye dünyada bu makineleri üretebilen 8 ülkeden biri. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. E-Berk Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, A Haber’de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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