21 Nisan 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yerli ve milli tünel açma makinesi! İşte özellikleri
Yerli ve milli tünel açma makinesi Türkiyeli mühendisler tarafından tasarlandı. Türkiye dünyada bu makineleri üretebilen 8 ülkeden biri. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. E-Berk Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, A Haber’de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.