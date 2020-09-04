Yeni sosyal medya platformu: Yaay! Açılımı ne? Yaay ne demek? Özellikleri neler? A Haber'de anlattı

Türkiye yeni bir sosyal medya platformuna kavuştu. Peki bu yeni platformun özellikleri neler? Yaay’ın bir açılımı var mı? Yaay ile sosyal medyada neler değişecek? Özellikleri neler? A Haber muhabiri Pınar Özen detayları canlı yayında aktardı. Appyap CEO’su Emre Meriç, A Haber canlı yayınında sosyal medya platformu Yaay’ı anlattı.

Türkiye yeni bir sosyal medya platformuna kavuştu. Peki bu yeni platformun özellikleri neler? Yaay'ın bir açılımı var mı? Yaay ile sosyal medyada neler değişecek? Özellikleri neler? A Haber muhabiri Pınar Özen detayları canlı yayında aktardı. Appyap CEO'su Emre Meriç, A Haber canlı yayınında sosyal medya platformu Yaay'ı anlattı.





YAAY NE ANLAMA GELİYOR?

Meriç, "Yaay sosyal medyadaki en önemli motivasyon olan yaymaktan geliyor aslında. İçeriklerin kullanıcılarının fikirlerinin yayılmasından geliyor. Yaay global bir proje farklı dillerde de sevinme anlamına gelen bu kelimeyi biz özellikle hem Türkiye'de hem global anlamda dünya çapında anlamlı olsun diye bu ismi seçtik." dedi.

Appyap şirketinin yoğun çalışmalarıyla hayata geçen Yaay, kendine özgü birçok ilki kullanıcılarına sunacak.

Gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma, bilgilendirme, rozet uygulaması gibi özellikleri ile farklı bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefleyen Yaay, diğer sosyal medya platformlarındaki birçok özelliği aynı çatı altında buluşturuyor.

"ÇIKIŞ NOKTAMIZ GENÇLER"

Meriç, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz ve çıkış noktamız, farklı ve gençlerin dikkatini çekecek dinamik ve yenilikçi bir platform oluşturmaktı. Dünyada mesaj, görsel ya da video odaklı çeşitli platformlar yer alıyor. Yaay'ı bu oluşumlardan ayıran en büyük özelliği, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına 'rozet' uygulaması olacak. Uygulamamız; kendine özgü yapısıyla, sosyal çevre oluşturma, gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma ve bilgilendirme gibi süreçlerde yepyeni bir deneyim sunacak. Yaay'da içerikler, konularına göre birbirlerinden ayrıştırılarak, konuların daha rahat takip edilebilmesi konforu sağlanıyor. Örneğin, bir kullanıcı, yalnızca haberleri takip etmek istiyorsa, kategorileri buna göre düzenleyip platformu kullanabiliyor."

Yaay'ı yurt dışında da ilgi uyandıracak bir mecra olarak konumlandırdıklarını aktaran Meriç, uygulamanın genel karakterini belirlerken, bölge ülkelerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını incelediklerini bildirdi.

Meriç, kısa vadede çevre ülkelerde de Yaay'ın kullanımının kabul göreceğine inandıklarını, tüm alt yapı geliştirmelerini evrensel bir sosyal medya dili ve görsellik algısı üzerinden şekillendirdiklerini belirtti.

Yaay'ın hayata geçmesi ile beraber sürekli kendini yenilemeye devam edecek bir platform kurguladıklarını aktaran Meriç, "Yaay'ı sürekli geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de birçok özelliği uygulamamıza ekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Yaay'da yer alacak rozet ve puan sistemi gelecek dönemde kullanıcılara ek faydalar sunacak. Yaay kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlar ve aksiyonlarla puan toplayabilecek, sonrasında bu puanlar üzerinden çeşitli kampanyalardan yararlanabilecek.