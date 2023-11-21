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"Yapay zeka etik mevzuatı" hazırlığı! Bilişim teknolojileri ve yapay zekada 10'a yakın program geliyor

A Haber
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Giriş: 21.11.2023 15:52
YÖK, yapay zeka alanına yeni bölümler ve etik mevzuat getiriyor. Bilişim teknolojileri ve yapay zeka üzerine 10'a yakın program açılması gündemde. Geçen yıl "web tasarımı ve kodlama" programı yüzde 100 doldu. Adaylar, bilişim-yapay zeka ağırlıklı programı tercih etmeli mi? Yapay zeka, istihdama katkı sağlar mı? Merak edilenleri A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu konuğu olan yapay zeka ve büyük veri uzmanı Doç. Dr. Mustafa Coşkun anlattı.
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