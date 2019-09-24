Xiaomi Mi Mix Alpha fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi Mix Alpha özellikleri neler? |Video

Xiaomi Mi Mix Alpha fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi Mix Alpha özellikleri neler? Çin'in en büyük telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi son bombasını patlattı. Xiaomi Mi Mix Alpha özellikleriyle milyonlarca kullanıcının beğenisini kazandı.