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Tuz Gölü'nde TEKNOFEST rüzgarı! Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktar A Haber'de

A Haber
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Giriş: 22.08.2023 12:51
Tuz Gölü'nde roket yarışması düzenleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun sorularını yanıtladı.
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