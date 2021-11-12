12 Kasım 2021, Cuma
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Türkiye milli Deniz Topu geliştirdi!
Türkiye, ABD'nin baskılarına boyun eğmeyerek savunma sanayisindeki gücünü artırmaya devam ediyor. İtalya, ABD'nin emriyle Deniz Topu'nun fiyatını yükseltti. Başkan Erdoğan'ın "Yapılamaz denileni yapın" talimatıyla harekete geçen Makine ve Kimya Endüstrisi, milli 76/62mm Deniz Topu geliştirdi. Türkiye'nin yeni gözdesi Deniz Topu'nun ilk test atışı başarıyla tamamlandı.