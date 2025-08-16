16 Ağustos 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Turkcell 5G konum yarışması sonuçlandı! Yapay zeka ile en doğru konum yarışı
Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında bu yıl Turkcell'in öncülüğünde ilk kez gerçekleştirilen 5G Konumlandırma Yarışması'nın final etabı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamlandı. Yarışmada dereceye giren takımlar ödüllerini 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST 2025'te alacak.