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TSK'ya süper güç: ASELPOD

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Giriş: 15.09.2020 00:02
Güncelleme:15.09.2020 00:12
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli hedefleme ve işaretleme sistemi ASELPOD'un seri üretim kabul test uçuşlarının devam ettiğini bildirdi.

MSB, ASELPOD'un seri üretim kabul test uçuşlarının devam ettiği bildirildi. MSB'den yapılan açıklamada, test uçuşlarının 401'inci Test Filo Komutanlığı tarafından icra edilmeye devam ettiği belirtildi.

ASELPOD Hedefleme Sistemi, yüksek çözünürlüklü termal ve gündüz kameralarıyla gece ve gündüz koşullarında pilota görüş imkanı sağlarken, yer ve hava hedeflerini oldukça uzak mesafelerden tespit ve teşhis ediyor.

Sistem, ileri düzey görüntü işleme algoritmalarıyla hedef takibi ve hedefleme fonksiyonlarını başarıyla yerine getiriyor.

TSK'ya süper güç: ASELPOD
TSK'ya süper güç: ASELPOD
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